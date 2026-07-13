شركة “Bitmine” تقترب من 5% من عرض الإيثيريوم بحيازة 5.77 مليون ETH

واصلت “Bitmine Immersion Technologies” وهي شركة تعدين البيتكوين في السابق والتي تحوّلت إلى مُجمِّع ضخم للإيثيريوم، توسيع تعرضها للعملات البديلة بإضافة 30,567 عملة أخرى خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي حيازتها إلى 5.77 مليون ETH، ما يُرسّخ مكانتها كأكبر حائز مؤسساتي للإيثيريوم في العالم.

السعي للوصول لنسبة 5% من عرض الايثيريوم:

تنصّ رسالة الشركة منذ فترة طويلة على هدف تجميع والسيطرة على 5% من إجمالي عرض الإيثيريوم، وباتت مع عملية الشراء الأخيرة أقرب لتحقيق الهدف، إذ تسيطر الآن على أكثر من 4.8% من العرض المتداول البالغ 120.7 مليون عملة.

ولا يزال “توم لي”، رئيس مجلس إدارة الشركة، متفائل بقوة بمستقبل الإيثيريوم طويل الأمد، معتبرا أن اتّجاهين هيكليين يدعمان الأصل باستمرار٫ وهما:

تنامي ترميز الأصول المالية التقليدية.

وتزايد الطلب على بنية البلوكشين التحتية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن تطورات تنظيمية مثل قانون “CLARITY” المرتقب قد يسرّع التبني المؤسساتي لمنصات العقود الذكية، مشيرا أيضا إلى إطلاق شبكة “Robinhood” الرئيسية هذا الشهر، والتي تحوّلت فورا إلى ظاهرة.

وصرح “لي” أيضا:

من أبرز قصص نجاح الكريبتو في 2026 هو النجاح اللافت لشبكة Robinhood Chain (طبقة ثانية مبنية على Arbitrum) التي أُطلقت في 1 يوليو. حيث تجاوز حجم التداول بالدولار مليار دولار بالفعل، وباتت الشبكة تسجّل حجم تداول يفوق أي منصة تداول لامركزية أخرى، ما يعكس فائدة استثنائية وتوافق مثالي مع السوق لصالح الإيثيريوم، الشبكة الأساسية التي تُبنى عليها.

وأوضح أن “Robinhood Chain” تستخدم الإيثيريوم كعملة غاز أساسية، وتُقوَّم جميع رسوم المعاملات به قبل تسويتها على شبكة الإيثيريوم، ما يعني أن قاعدة مستخدمي “Robinhood” البالغة 27 مليون مستخدم باتت تدفع رسوم الكريبتو بعملة الإيثيريوم — أو كما قال “لي”:

بدأ المستخدمون العاديون يرون إيثيريوم كنقود.

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