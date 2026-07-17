أول تمويل مؤسساتي في تاريخها: شركة Crypto.com تحصل على دعم Citadel بـ 400 مليون دولار

استثمرت “Citadel Securities” بشكل استراتيجي 400 مليون دولار في شركة “Crypto.com”، المقيمة حاليا بأكثر من 20 مليار دولار.

وتُعدّ الصفقة، وفق إعلان المنصة، أول جولة تمويل مؤسساتية في تاريخها الممتد لعقد كامل.

تعتزم “Crypto.com” استخدام التمويل للتوسّع في فئات عملات إضافية، تشمل الأوراق المالية المرمّزة والمشتقات، إذ قالت الشركة إن الاستثمار سيدعم جهودها لربط بنية الأصول الرقمية بالأسواق المالية التقليدية، وبناء منظومة مالية أكثر كفاءة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويأتي هذا الاستثمار في ظل تزايد انخراط كبرى شركات التداول والمؤسسات المالية في أسواق العملات الرقمية وبنية أسواق رأس المال القائمة على البلوكشين.

صرح “كريس مارشاليك”، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ “Crypto.com”، إن الشركة أمضت العقد الماضي في تطوير البنية التنظيمية والتقنية اللازمة لدعم المرحلة التوسّعية المقبلة، مضيفا:

حجم الفرصة أمامنا مذهل، إذ يتحوّل الكريبتو بشكل متزايد إلى البنية التحتية للتمويل، مؤكدا أن الشركة في موقع يمكّنها من اقتناص النمو عبر نطاق أوسع من فئات الأصول.

من جهته، قال “جيم إسبوزيتو”، رئيس “Citadel Securities”:

إن تقارب الأسواق التقليدية وبنية الأصول الرقمية قد يحسّن كفاءة السوق بنت Crypto.com أساس يدعم استمرار اقبال المؤسسات على سوق العملات الرقمية.

تأسّست “Crypto.com” عام 2016، وتقدّم خدمات التداول والمدفوعات وغيرها من خدمات العملات الرقمية، ووسّعت مؤخرا تركيزها ليشمل الأصول الواقعية المرمّزة وأسواق التنبؤ.

أما Citadel Securities فتُعدّ من أكبر صانعي السوق في العالم، وتوفّر خدمات السيولة والتنفيذ عبر نطاق واسع من المنتجات المالية، وقالت إنها تخطّط للتعاون مع Crypto.com مع تزايد اندماج بنية الأصول الرقمية بأسواق رأس المال العالمية.

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