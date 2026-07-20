تحليل: قد يكون انتظار قاع دورة الأربع سنوات للبيتكوين خطأ مكلف!

يرى المحلل “Doctor Profit” أن المستثمرين الذين ينتظرون قاع تقليدي لدورة البيتكوين كل أربع سنوات في سبتمبر أو أكتوبر قد يجدون أنفسهم على الجانب الخاطئ من السوق.

فرغم أن هذه الدورة عملت بشكل شبه مثالي عند القمة، يرى هذا المحلل أن العكس قد يحدث هذه المرة.

محفّزات شهر أكتوبر:

قال” Doctor Profit” في منشوره الأخير على X إنه لا يتوقّع هبوط سعر البيتكوين دون 50 ألف دولار، لكنه حدّد منطقة 54 ألف دولار كمنطقة سيولة رئيسية لا يمكن تجاهلها، موضحا:

توجد سيولة هائلة حول 54 ألف دولار

وقدّر أن التحرّك من المستويات الحالية لذلك السعر يمثل هبوط بنحو 15%.

وبناء على هذه المعادلة بين المخاطرة والعائد، رأى أن من المنطقي البدء بالتجميع الآن، لكن تدريجيا، لا دفعة واحدة، مضيفا أنه لا يتوقّع انطلاق الموجة الصاعدة الكبرى التالية فورا.

وأوضح المحلل أن السوق قد يسبق قاع الدورة المنتظر على نطاق واسع، مشيرا إلى عدة تطورات جوهرية قد تعزّز المعنويات قبل ذلك، أبرزها الطرح المخطَط للأسهم المرمّزة عبر بنية تحتية تضمّ مؤسسات مالية كبرى مثل “BlackRock” وبورصة نيويورك وS&P وناسداك وDTCC، والذي يتوقّع أن يمضي قدما في أكتوبر بعد اختبار منصات الترميز فعليا خلال نشاط سوقي سابق.

كما أشار إلى شائعات حول احتمال إقرار قانون CLARITY في أغسطس كمحفّز محتمل آخر، معتبرا أن الوضوح التنظيمي سيسهل دخول المؤسسات إلى سوق الكريبتو ويُسرّع الترميز.

لكن متداولي أسواق التنبّؤ باتوا أقل تفاؤلا بشأن فرص إقرار القانون بعد تراجع احتمالاته الضمنية في الأيام الأخيرة.

صناديق البيتكوين تحافظ على إيجابيتها

بعد 8 أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة الحادة، واصلت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية تعافيها بأسبوع آخر من التدفقات الواردة الصافية.

ووفق بيانات “SoSoValue”، اجتذبت الصناديق أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن في يوليو، مواصلة الاتجاه الإيجابي الذي بدأ منتصف الشهر.

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