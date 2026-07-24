كيف وفّر أحد متداولي بيتكوين العرب أكثر من 231 ألف دولار من رسوم التداول عبر BingX؟

تعد رسوم التداول من أكثر التكاليف التي قد تؤثر على أرباح المتداولين، خصوصا أصحاب أحجام التداول الكبيرة.

مع مرور الوقت، قد تتحول هذه الرسوم إلى عشرات أو حتى مئات الآلاف من الدولارات.

من خلال الشراكة بين بيتكوين العرب ومنصة التداول BingX، أصبح بإمكان عدد من المتداولين الحصول على مستويات VIP خاصة تتيح لهم الاستفادة من تخفيضات كبيرة على رسوم التداول، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أرباحهم.

فيما يلي بعض الأمثلة التي يظهر جليا كيف استفادو من توفير رسوم التداول:

أكثر من 231 ألف دولار تم توفيرها:

تُظهر الصورة التالية حساب أحد المتداولين الذي وصل إلى مستوى VIP 5، حيث تشير المنصة إلى أن إجمالي الرسوم التي تم توفيرها تجاوز:

231,112 دولار.

كما يوضح الحساب أنه يستفيد من أقل معدلات رسوم التداول المتاحة ضمن مستويات VIP، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية مهمة مع استمرار نشاطه في الأسواق.

مثال آخر.. أكثر من 41 ألف دولار:

لم تقتصر الاستفادة على هذا المثال المذكور أعلاه فقط.

ففي الصورة التالية يظهر متداول آخر وصل إلى مستوى VIP 4، وتمكن من توفير ما يزيد على:

41,183 دولار

ولا يزال يمتلك تصريح تجريبي يؤهله للترقية إلى مستوى VIP أعلى عند استيفاء متطلبات حجم التداول.

لماذا تعد مستويات VIP مهمة؟

كلما ارتفع مستوى VIP انخفضت رسوم التداول، وهو ما يعني أن المتداول يحتفظ بجزء أكبر من أرباحه بدلا من دفعها كرسوم للمنصة.

قد تبدو الفروقات بسيطة في البداية، لكنها تصبح كبيرة مع زيادة حجم التداول، كما توضح الأمثلة السابقة.

ولهذا السبب يسعى العديد من المتداولين المحترفين للحصول على مستويات VIP منذ بداية رحلتهم.

كيف تستفيد من شراكة بيتكوين العرب مع BingX؟

من خلال الشراكة الرسمية بين بيتكوين العرب وBingX، يمكن للمتداولين المؤهلين التقديم للحصول على حسابات VIP والاستفادة من مزايا خاصة، وفقا لشروط المنصة وحجم التداول.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه المزايا:

الخطوة الأولى

قم بإنشاء حساب عبر الرابط الرسمي للاشتراك

الخطوة الثانية

بعد التسجيل، تواصل مع فريق بيتكوين العرب أو الوسيط المسؤول على التيليغرام (@arabbtcK) لدراسة إمكانية ضم حسابك إلى برنامج VIP والاستفادة من المزايا المتاحة.