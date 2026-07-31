محلل يوضح: لا تخشوا هبوط البيتكوين إلى 60 ألف دولار فقد يكون بداية موجة صعود جديدة

شهد سعر البيتكوين تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي قبل أن يستقر السعر بالقرب من 64,500 دولار، إلا أن بعض المحللين يرون أن السوق قد يشهد تراجع إضافي خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الاتجاه الهابط.

رغم ذلك، يعتقد المحلل “علي مارتينيز” أن أي هبوط نحو 60,000 دولار لا ينبغي اعتباره تطور سلبي، بل قد يمثل خطوة ضرورية لاستكمال نموذج فني يدعم انطلاق موجة صعود قوية.

وأوضح “مارتينيز” أن هذا التراجع سيؤدي إلى اكتمال نموذج الرأس والكتفين المقلوب (Inverse Head and Shoulders)، وهو من النماذج الفنية التي غالبا ما تشير إلى انتهاء ضغوط البيع واستعداد السوق للانعكاس نحو الصعود.

ويتكون هذا النموذج من ثلاثة قيعان متتالية، حيث يكون القاع الأوسط أعمق من القاعين الآخرين، ما يعكس تراجع قوة البائعين تدريجيا.

ويرى المحلل أن نجاح البيتكوين بعد ذلك في اختراق مستوى 66,500 دولار قد يفتح الطريق أمام ارتفاع السعر إلى نحو 74,000 دولار، وهو أعلى مستوى قد يسجله خلال شهرين.

وأشار “مارتينيز” أيضا إلى أن الحيتان واصلت تعزيز مراكزها خلال الأسبوع الماضي، بعدما اشترت ما يقارب 29 ألف بيتكوين، بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

وتُعد عمليات الشراء من قبل كبار المستثمرين إشارة إيجابية عادة، إذ تعكس ثقة متزايدة بإمكانية ارتفاع الأسعار، كما قد تشجع المستثمرين الأفراد على زيادة استثماراتهم في السوق.

وفي توقع آخر، أشار “مارتينيز” إلى أن القاع النهائي للبيتكوين قد يتشكل بين 6 و16 أكتوبر إذا استمرت الدورة السعرية الممتدة لأربع سنوات في التكرار كما حدث في الدورات السابقة.

ويتفق عدد من المحللين مع هذا السيناريو، إذ يرجحون أن يشهد البيتكوين تراجع إضافي قبل أن يبدأ دورة صعود جديدة، بينما يرى المحلل “جواو ويدسون” أن الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في أوائل نوفمبر قد تمثل نقطة تحول تعيد الزخم إلى المشترين.

من جانب آخر، قدم المحلل “Vivek Sen” رؤية أكثر تفاؤلا، مستندا إلى تشكل نموذج الكوب والعروة (Cup and Handle)، والذي يُعد من أشهر النماذج الفنية الداعمة لاستمرار الاتجاه الصاعد.

ويرى أن هذا النموذج يعكس فترة طويلة من التجميع، تليها حركة تصحيح محدودة قبل انطلاق موجة ارتفاع قوية.

وبناء على هذا السيناريو، توقع المحلل أن يتمكن البيتكوين على المدى الطويل من الوصول إلى 220,000 دولار على الأقل، مضيفا أن معظم المستثمرين لن يدركوا ذلك إلا بعد حدوثه.

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