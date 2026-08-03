منصة “Uniswap” تطلق خدمة Earn لتمكين المستخدمين من تحقيق عوائد على أصولهم الرقمية

أعلنت منصة “Uniswap” عن إطلاق خدمة جديدة باسم “Earn”، تتيح للمستخدمين تحقيق عوائد على العملات الرقمية غير المستخدمة داخل محافظهم، بالاعتماد على بروتوكول الإقراض “Morpho” دون مغادرة المنصة.
وتدعم الخدمة حاليا عملات USDC وUSDT وETH، حيث يتم إيداع العملات في محافظ استثمارية يديرها فريق “Gauntlet” المتخصص في إدارة المخاطر.
ويعد “Morpho” أحد أكبر بروتوكولات الإقراض اللامركزي، إذ تبلغ قيمة الأصول المقفلة فيه نحو 6.6 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي الفوائد المدفوعة للمقرضين خلال عام 2025 إلى 227 مليون دولار، بزيادة 400% مقارنة بالعام السابق.
وتمثل الخدمة خطوة استراتيجية لـ “Uniswap”، إذ تمنح المستخدمين إمكانية تحقيق عوائد على أصولهم حتى في فترات انخفاض نشاط التداول، كما تعزز تنافسها مع بروتوكولات الإقراض مثل “Aave” و”Compound”.
ويرى محللون أن دمج خدمات التداول والإقراض ضمن منصة واحدة قد يشجع المزيد من المستخدمين على البقاء داخل منظومة “Uniswap”، مع تقليل الحاجة إلى استخدام بروتوكولات خارجية.
في المقابل، تبقى مخاطر العقود الذكية وتقلبات عوائد الإقراض قائمة، إذ إن العوائد ليست ثابتة وقد تتراجع مع زيادة حجم الودائع أو تغير ظروف السوق.
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