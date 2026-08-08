عملة CRO تهوي لأدنى مستوى لها منذ 3 سنوات بعد إلغاء "Trump Media" صفقتين مع شركة "Crypto.com"

تعرضت عملة “CRO” لضربة قوية بعدما أعلنت “Trump Media”، الشركة المالكة لمنصة “Truth Social”، إنهاء صفقتين رئيسيتين مع منصة “Crypto.com”، ما دفع العملة إلى الهبوط لأقل من 0.05 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2023.

وكانت الصفقة تتضمن إنشاء استراتيجية باسم “Trump Media Group CRO Strategy”، مع حصول المشروع على نحو مليار دولار من CRO مقدم من “Crypto.com”، إضافة إلى تسهيل ائتماني بقيمة 5 مليار دولار.

كما كان من المقرر أن تقدم “Crypto.com” خدمات مرتبطة بصناديق ETF تخطط لها “Yorkville America”.

وأعلنت الأطراف الثلاثة إنهاء الاتفاقيات بشكل متبادل، والتراجع عن الشراكة يعود إلى ظروف السوق وتغير أولويات الأعمال وأصحاب المصلحة.

ويأتي ذلك في وقت تعيد فيه “Trump Media” ترتيب أولوياتها، مع تركيزها على أعمالها التكنولوجية وصفقة اندماج مرتقبة مع شركة TAE.

وكانت أخبار الشراكة قد دفعت CRO إلى الارتفاع بقوة العام الماضي، وصولا إلى نحو 0.40 دولار.

لكن العملة فقدت معظم تلك المكاسب، وانخفضت قيمتها السوقية إلى أقل من 2.4 مليار دولار.

تتداول CRO حاليا بأكثر من 94% تحت أعلى مستوى تاريخي لها البالغ 0.89 دولار في 2021، ما يجعل إلغاء الصفقة ضربة جديدة للعملة التي كانت تراهن على الشراكة للحصول على دفعة قوية في تبنيها واستخدامها.

اقرأ أيضا:

هل انتهى هبوط سعر البيتكوين؟

سعر البيتكوين يتماسك بعد بيانات وظائف أمريكية ضعيفة تقلص احتمالات رفع الفائدة في شهر سبتمبر

