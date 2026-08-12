حيتان الريبل تواصل التجميع رغم تراجع سعر العملة إلى أدنى مستوياتها

رغم تراجع XRP بنحو 30% منذ منتصف مايو، يبدو أن كبار المستثمرين لا يتخلون عن العملة، بل يستغلون الانخفاض لزيادة حيازاتهم.

بحسب بيانات “Santiment”، ارتفع عدد المحافظ التي تمتلك مليون XRP أو أكثر بمقدار 32 محفظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في وقت تراجعت فيه القيمة السوقية للعملة بنحو 29%.

وترى “Santiment” أن هذا التباين يشير إلى أن كبار المستثمرين يمتصون ضغوط البيع، بينما تتراجع المضاربة قصيرة الأجل.

إشارات شراء رغم ضعف السعر:

تأتي هذه الاشارات بالتزامن مع دخول XRP مناطق تشبع بيعي، حيث ظهرت إشارات شراء فنية جديدة.

وكان المحلل “علي مارتينيز” قد أشار إلى شراء كبار المستثمرين أكثر من 380 مليون XRP خلال أسبوع واحد، بقيمة قاربت 400 مليون دولار في ذلك الوقت.

كما ظهر “TD Sequential” بإشارة شراء على XRP، وهو مؤشر سبق أن رافق تحركات صعودية قوية في فترات سابقة.

لكن الصورة الفنية لا تزال حساسة؛ إذ يمثل مستوى 1.03 دولار دعم مهم، وقد يؤدي كسره إلى فتح الطريق نحو 0.86 دولار، وربما نطاق 0.50–0.60 دولار.

في المقابل، استعادة 1.47 دولار ستكون إشارة أقوى على عودة السيطرة للمشترين.

تراجع الاهتمام بصناديق XRP:

في المقابل، تراجع الزخم المؤسساتي بشكل واضح.

فبعد تدفقات بلغت 1.17 مليار دولار إلى صناديق الريبل الفورية الأمريكية خلال نوفمبر وديسمبر 2025، تباطأت التدفقات خلال 2026.

وسجلت الصناديق تدفقات بقيمة 81.6 مليون دولار في أبريل و132 مليون دولار في مايو، قبل أن تتراجع إلى 59.46 مليون دولار في يونيو و27.29 مليون دولار في يوليو، بينما ومنذ بداية أغسطس، فلم تتجاوز التدفقات مستوى مليون دولار.

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