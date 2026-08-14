شركة Tether تحصل على أول تدقيق كامل من KPMG: خطوة مهمة لتعزيز شفافية USDT

حصلت شركة “Tether” على أول تدقيق مالي كامل من شركة محاسبة كبرى، بعدما أصدرت “KPMG” رأيا غير متحفظ بشأن القوائم المالية لشركة “Tether International” لعام 2025.

وأظهرت القوائم أن أصول “Tether” تجاوزت التزاماتها بنحو 6.814 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2025.

ويختلف هذا التدقيق عن تقارير إثبات الاحتياطيات الفصلية، إذ يشمل مراجعة الميزانية والمعاملات والالتزامات والأطراف المقابلة والأدلة الداعمة، كما قالت “Tether” إن “KPMG” قامت فعليا بجرد سبائك الذهب الموجودة ضمن احتياطياتها.

ويُعد هذا التطور مهم خصوصا بسبب الانتقادات التي واجهتها الشركة في السابق.

ففي 2021، فرضت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية “CFTC” غرامة قدرها 41 مليون دولار، بعدما خلصت إلى أن احتياطيات “Tether” كانت كافية لتغطية USDT بنسبة 27.6% فقط من فترة العينة التي شملها التحقيق.

كما توصلت “Tether” و “Bitfinex” في العام نفسه إلى تسوية بقيمة 18.5 مليون دولار مع المدعي العام في نيويورك بشأن قضايا مرتبطة بالاحتياطي وتحويل الأموال.

ورغم أن “Tether” بدأت بعد ذلك في نشر تقارير دورية عن احتياطياتها، ظل غياب التدقيق المالي الكامل من شركة محاسبة كبرى نقطة انتقاد رئيسية.

لكن حصولها على تدقيق “KPMG” يأتي في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة نحو تشديد متطلبات تنظيم العملات المستقرة، خصوصا بموجب GENIUS Act والقواعد المقترحة لتنفيذه.

وتشمل المتطلبات المقترحة إدارة مخاطر السيولة، والإفصاح الشهري عن الاحتياطي، وتقارير دورية للجهات التنظيمية، إضافة إلى تدقيق سنوي للقوائم المالية لكبار مُصدري العملات المستقرة.

وتبرز هنا نقطة مهمة بالنسبة لشركة “Tether”، إذ إن بعض أصول احتياطياتها، وعلى رأسها الذهب، لا تتوافق مع قائمة الأصول الاحتياطية المسموح بها ضمن القواعد المقترحة، والتي تركز على النقد وأرصدة الاحتياطي الفيدرالي وأذون الخزانة قصيرة الأجل وبعض أدوات سوق المال.

خلاصة القول يمثل تدقيق “KPMG” خطوة مهمة لتعزيز شفافية “Tether”، لكنه لا يعني تلقائيا أن جميع جوانب نموذج احتياطياتها تتوافق مع المتطلبات التنظيمية الأمريكية الجديدة وكذا تنظيمات الدول الاوروبية.

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