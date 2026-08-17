شركة “BitMine” تخفض عمليات إعادة شراء الأسهم مع وصول حيازتها من الايثيريوم إلى 5.82 مليون ETH

خفضت شركة BitMine Immersion Technologies (BMNR) عمليات إعادة شراء أسهمها إلى 1.7 مليون سهم خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ بدء البرنامج في يوليو، والثالث على التوالي الذي تتراجع فيه عمليات إعادة الشراء.

في المقابل، واصلت الشركة تعزيز خزينة الايثيريوم، لترتفع حيازتها إلى 5,815,164 ETH بعد إضافة نحو 9926 إيثريوم خلال الأسبوع.

وبلغت قيمة إجمالي حيازات الشركة من العملات الرقمية والنقد والاستثمارات الأخرى نحو 11.4 مليار دولار، مقارنة بـ 11.6 مليار دولار في الأسبوع السابق، ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع سعر الايثيريوم الذي قيّمته الشركة عند 1893 دولار للعملة مقابل 1928 دولار في الأسبوع السابق.

BitMine تقترب من هدف امتلاك 5% من عرض الايثيريوم:

تمثل حيازات “BitMine” الحالية نحو 4.8% من إجمالي العرض الاجمالي من الإيثيريوم، ما يعني أنها أصبحت قريبة جدا من هدفها المعلن بامتلاك 5% من إجمالي العرض.

ومنذ بدء استراتيجية خزينة الايثيريوم في يونيو 2025، تؤكد الشركة أنها واصلت شراء ETH أسبوعيا.

وفي المقابل، تباطأت عمليات إعادة شراء الأسهم بشكل واضح.

حيث بلغ إجمالي الأسهم التي أعادت الشركة شراءها منذ الأول من يوليو نحو 20.8 مليون سهم، ضمن برنامج تصل قيمته إلى 4 مليار دولار.

وبلغت عمليات إعادة الشراء الأسبوعية ذروتها عند 6.1 مليون سهم، قبل أن تتراجع إلى 4.5 مليون ثم 3 ملايين وأخيرا 1.7 مليون سهم.

تراجع السيولة النقدية

بلغت السيولة النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول لدى “BitMine” نحو 78 مليون دولار في 16 أغسطس، مقارنة بـ527 مليون دولار في نهاية يونيو، ما يعكس استمرار استخدام السيولة في تمويل استراتيجية الشركة.

وبالإضافة إلى الايثيريوم، تمتلك “BitMine” نحو 210 بيتكوين، وحصة بقيمة 180 مليون دولار في “Beast Industries”، وأخرى بقيمة 73 مليون دولار في “Eightco Holdings”.

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