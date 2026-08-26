هيمنة البيتكوين ترتفع مجددا بعد اختبار السعر 81 ألف دولار

واصل سعر البيتكوين صعوده القوي، واختبر مستوى 81 ألف دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، قبل أن يتراجع قليلا ليستقر دون مستوى 80 ألف دولار.

ورفع هذا الصعود القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.6 تريليون دولار، بينما ارتفعت هيمنته على سوق العملات الرقمية إلى حوالي 58% وفق “CoinGecko”، واقتربت من 60% وفقا “CoinMarketCap”.

ويأتي ارتفاع الهيمنة بعدما تفوق البيتكوين على عدد من العملات الرقمية الكبرى خلال الموجة الأخيرة، ما يشير إلى استمرار تدفق السيولة نحو العملة الأكبر بدلا من انتقالها بشكل واسع إلى العملات الرقمية البديلة.

سولانا تتجاوز 100 دولار:

في سوق العملات البديلة، برزت سولانا (SOL) بأداء قوي، بعدما ارتفعت بنحو 7% لتتجاوز 100 دولار للمرة الأولى منذ أشهر.

كما اقترب سعر العملة HYPE من أعلى مستوياته التاريخية عند 83 دولارا، بينما ظل سعر الايثيريوم ETH دون 2500 دولار بقليل وXRP حول 1.50 دولار.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية نحو 2.77 تريليون دولار، بزيادة تقارب 100 مليار دولار خلال 24 ساعة.

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