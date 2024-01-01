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الصفحة الرسمية للأزهر تهنئ العالم بالعام الجديد وتتمنى أن يكون عام نصر غزة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، تهنئة بالعام الجديد، جاء نصها:

 

عامٌ مضى، عانى فيه الشعب الفلسطيني من عدوانٍ إرهابيٍّ غاشمٍ: سلبَ الأرض، وأزهقَ الأرواح، وقتل الأطفال والأبرياء.. فاللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْ الصهاينة الإرهابيين وانْصُرْ أهل غزة.. وعام جديد مقبلٌ، نسألك اللهمَّ أن تجعله عامَ خيرٍ ونصرٍ وبركةٍ وسلامٍ.. نسْألُك فيه الخير كله، عاجله وآجله، ما عَلِمْنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشَّرِّ كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

 

واختتم البيان: اللهمَّ احفَظْ مصرَ من كلِّ مكروهٍ وسوءٍ، واحفظِ اللهم شعبها بحفظك ورعايتك. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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