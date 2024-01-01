شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: أعداد الطلبة بالعام الدراسىى الحالى سجلت 25 مليونا و657 طالبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أحصائيات الطلاب والمعلمين والمدارس بالعام الدراسى الحالى 2023،2024، حيث نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي كتيب إحصاء التعليم قبل الجامعى، موضحة أن عدد الطلبة سجل هذا العام 25 مليونا و657 ألفا و984 طالبا، بينما وصل عدد المعلمين إلى 922 ألفا و628 معلما، إضافة إلى 61 ألف و512 مدرسة حكومية وخاصة، بإجمالى 556 ألفا و888 فصلا.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، أكد على أن رؤية مصر 2023، ورؤية وزارة التربية والتعليم تستهدف طالب قادر على التنافسية، وأن ما نشاهده اليوم يعد ترجمة لهذه الرؤية، وتحقيقها بأقل الإمكانات والإمكانيات، فى ظل التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن تفعيل الشراكة بين طلاب المدارس والمعلم الباحث والجامعات والمجتمع المدني يثري العملية التعليمية وبحقق الأهداف المنشودة في تطوير المنظومة التعليمية.