شكرا لقرائتكم خبر عن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالدر فورد" تغادر البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة " ABC News"، إن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات الأمريكية " يو إس إس جيرالدر فورد" ستغادر شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد أن تم إرسالها منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتعد حاملة الطائرات فورد أحدث وأكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، وكانت تقترب من نهاية أول انتشار عملياتي لها عندما أعيد توجيهها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في اليوم التالي لشن الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر.

وأرسل وزير الدفاع لويد أوستن الحاملة والسفن السطحية الخمس الأخرى خوفا من توسيع الصراع إقليميا، قائلا في ذلك الوقت: "ذلك تم كجزء من جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع هذه الحرب".

وفي ديسمبر 2023 ، مدد أوستن انتشار حاملة الطائرات للمرة الثالثة للحفاظ على دور الردع هذا مع استمرار التوترات في المنطقة مرتفعة.

وقال مسؤول أمريكي كبير ومسؤول أمريكي لشبكة ABC News إنه في “الأيام المقبلة”، ستعود حاملة الطائرات والسفن السطحية الأخرى التي تشكل المجموعة الهجومية إلى ميناء نورفولك، فيرجينيا، كما كان مقررًا في الأصل حتى تتمكن من الاستعداد. لعمليات النشر المستقبلية.

وشدد المسؤول الأمريكي الكبير على أن عودة الحاملة ستلتزم بهذا الجدول الزمني وأنه حتى مع رحيل فورد، ستظل الولايات المتحدة تتمتع بالكثير من القدرة العسكرية في المنطقة والمرونة، بما في ذلك نشر طرادات ومدمرات إضافية في البحر الأبيض المتوسط. والشرق الأوسط.