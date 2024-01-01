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ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 1/1/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:18  ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء  6:28


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 2:49

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 11:54 م

موعد  صلاة العصر 2:41 م 

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:23  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:46 

موعد صلاة  العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:05  ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 50: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:29

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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