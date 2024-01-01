شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 1/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:28





الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 2:49

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 11:54 م

موعد صلاة العصر 2:41 م

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03

وقت صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 50: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:29