شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تطلق وابلا من صواريخ "إم 90" على تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الفصائل الفلسطينية، وابلا الصواريخ على تل أبيب في اللحظات الأولي من العام الجديد 2024.

وقالت الفصائل في بيان اليوم الإثنين: "قصفنا تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز إم 90 ردا على المجازر بحق المدنيين".

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ87 على التوالي بقصف جوي ومدفعي مكثف لمناطق عدة في القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه، في ظل استمرار الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال.