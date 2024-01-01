شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد جامعة الأزهر 2023.. افتتاح كليات وفصول لخدمة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت جامعةُ الأزهرِ عطاءَها خدمةً لطلابِها ورعايةً لمصالحِهم والذين بلغَ عددُهم 365 ألفَ طالبٍ و23 ألفَ وافدٍ...وتضمُ الجامعةُ 91 كليةً يعملُ بها نحو 15 ألفَ عضو هيئةِ تدريسٍ.. و17 ألفَ موظفٍ .. كما تضمُ 38 مركزًا بحثيًّا و18 معهدًا و6 مستشفيات.

شهدت الجامعةُ تدشينَ كلياتٍ وأقسامٍ جديدةٍ تسهمُ في تقليلِ اغترابِ الطلابِ وتيسرُ على أولياءِ الأمورِ وتخدمُ المجتمعَ... ومن ذلك تهيئةُ أرضِ البهنسا بالمنيا لتضافَ إلى صروحِ جامعةِ الأزهرِ... وكذلك إنشاءُ قسمٍ للشريعةِ والقانونِ بنات بالأقصر... وفصولٍ لهندسةِ البناتِ بقنا.. وشعبةٍ للقراءاتِ بكليةِ الدراساتِ الإسلاميةِ بنات بالقاهرةِ،.. كما تمَّ تحويلُ قسمِ الصحافةِ والإعلامِ بكليةِ الدراساتِ الإسلاميةِ والعربيةِ بنات إلى كليةٍ مستقلةٍ تحملُ اسمَ كليةِ الإعلام بنات.. وتمَّ نقلُ كليةِ التربيةِ الرياضيةِ من منطقةِ الخانكةِ بالقليوبيةِ إلى مدينةِ نصرٍ بالقاهرةِ؛ حتى تتمكنَ الطالباتُ من التدريباتِ العمليةِ بسهولةٍ ويسرٍ،.. كما تمتِ الإفادةُ من المساحاتِ الفارغةِ في الحرمِ الجامعيِّ ببناءِ مبنًى جديدٍ لكليةِ الشريعةِ والقانونِ، والبدءُ الفعليُّ في بناءِ مدرجاتٍ مركزيةٍ بجوارِ بوابةِ كليةِ الزراعةِ تستفيدُ منها كلُّ كلياتِ الجامعةٍ، ... كما تم افتتاحُ معملِ تخزينِ الطاقةِ بعلومِ بنين القاهرةِ، ومعمليّ السمومِ وأبحاثِ تخزينِ الطاقةِ بعلومِ بنين أسيوط، كما تم افتتاحُ متحفِ قسمِ التشريحِ بطبٍّ بنات أسيوط.. كما تمَّ رفعُ ثلاثٍ وستينَ مجلةً علميةً على بنكِ المعرفةِ المصريِّ، وحصولُ أكثر من أربعينَ مجلةً على أعلى تقييمٍ من المجلسِ الأعلى للجامعاتِ... كما تمتْ إضافةُ ثلاثِ مجلاتٍ علميةٍ إلى أكبرِ دورِ النشرِ العالميةِ مؤسسةِ السيفيرِ؛ تمهيدًا لإدراجِهم بسكوبس.

افتتاحُ أعمالِ التطويرِ والتجديدِ الشاملِ بمستشفى الزهراءِ الجامعيِّ التي شملتْ أقسامَ: «جراحةِ الأوعيةِ الدمويةِ- الأمراضِ الجلديةِ والتناسليةِ- النساءِ والتوليدِ- وحدةِ الأطفالِ المبتسرينَ- الجراحةِ العامةِ (أ) و (ب) - جراحةِ المسالكِ البوليةِ».

افتتاحُ مسجدٍ ومعملٍ للحاسبِ الآليٍّ واستديو بكليةِ الدعوةِ؛ لتدريبِ الطلابِ وتأهيلِهم على الخطابةِ والتعاملِ مع وسائلِ الإعلامِ.

افتتاحُ مركزٍ للاختباراتِ الإلكترونيةِ ووحدةٍ للنُّظمِ والشبكاتِ، وقاعةٍ للفنونِ، ومجمعٍ للكنترولاتِ، ومسجدٍ جديدٍ بكليةِ التربيةِ بنين القاهرةِ.

تطبيقُ الاختباراتِ الإلكترونيةِ للقرآنِ الكريمِ وتوثيقُها بالصوتِ والصورةِ لطلابِ الفرقِ النهائيةِ؛ لتحقيقِ العدالةِ والمساواةِ بينَ الطلابِ؛ تمهيدًا لتعميمِها على كلِّ الفرقِ الدراسيةِ.

التنفيذُ الفعليُّ لبرنامجِ بياناتِ الرسائلِ العلميةِ بكليةِ الدراساتِ العليا؛ لكي يتسنى للباحثينَ استخراجُ البراءاتِ والإفاداتِ دونَ الحاجةِ للتنقلِ بين الكلياتِ وقطعِ مسافاتِ السفرِ.

اعتمادُ لائحةِ الساعاتِ المعتمدةِ لكليتي: الإعلامِ، والتربيةِ الرياضيةِ بنين.

التطبيقُ الفعليُّ لفتحِ التسجيلِ في الدراساتِ العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه للأقسامِ والتخصصاتِ المستوفيةِ للشروطِ (3 أساتذة – 3 أساتذة مساعدون لمرحلة الدكتوراه، 2 أساتذة، 2 أساتذة مساعدون للماجستير)

إلزامُ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ الحفاظَ على اللغةِ العربيةِ في قاعاتِ الدرسِ، الأمرُ الذي شهدَ قبولًا من الغيورينَ على اللغةِ، وصدًى طيبًا في وسائلِ الإعلامِ؛ فاستحقَ الشكرَ والتقديرَ من مجمعِ الخالدينَ.

تفعيلُ المجالسِ العلميةِ في الكلياتِ.

تفعيلُ مركزِ تحقيقِ النصوصِ وإخراجُ تحقيقاتٍ جديدةٍ، منها: (آدابُ المريدِ الصادقٍ مع مَن يريدُ الخالقَ للإمامِ الشعرانيّ) و(الأغنى في شرحِ أسماءِ اللهِ الحسنى) لأبي الحسنِ الحرالي المراكشيِّ المالكيِّ.

حصولُ ثماني كلياتٍ على شهاداتِ (اعتمادٍ للمرةِ الأولى – تجديدٍ للاعتمادِ) من الهيئةِ القوميةِ لضمانِ جودةِ التعليمِ والاعتمادِ وحصولِ عشرةِ برامجَ على شهادةِ ضمانِ الجودةِ.

وفي مجالِ خدمةِ المجتمعِ...

نظمتِ الجامعةُ عدةَ قوافلَ بالتعاونِ مع مشيخةِ الأزهرِ الشريفِ ووزاراتِ: التضامنِ الاجتماعيِّ، والصحةِ، والهيئةِ العامةِ لمحوِ الأميةِ وتعليمِ الكبارِ، وجمعياتِ المجتمعِ المدنيِّ، فجابتْ قوافلُ الجامعةِ المحافظاتِ الحدوديةَ والمناطقَ النائية، كما خصصت قوافل لأهالي غزة بفلسطين

كذلك تمَّ تنظيمُ خمسمائةِ امتحانٍ فوريٍّ للأميينَ

وعددٍ من الموائدِ للمغتربينَ في رمضانَ،

وأربعةٍ من معارضِ الملابسِ المجانيةِ، وتم تركيبُ تسعةٍ وخمسينَ مبردًا.

كما تمَّ إطلاقُ مبادرةٍ لذوي الهممِ وتم توزيعُ حواسيبَ آليةٍ عليهم.

كما تمَّ تكريمُ المتميزينَ في مبادرةِ: المسْ حلمكَ بالتعاونِ مع أخبارِ اليومِ.

وفي مجالِ التعاونِ الثنائيِّ وتوقيعِ مذكراتِ التفاهمِ:

قامتِ الجامعةُ بتجديدِ مذكرةِ التفاهمِ بين جامعةِ الأزهرِ وجامعةِ السلطانِ أحمد شاه بولاية ببهانج – ماليزيا في مجالِ البحثِ العلميِّ وتبادلِ الخبراتِ الأكاديميةِ.

توقيعُ مذكرةِ تفاهمٍ مع جامعةِ العلامةِ محمد إقبال المفتوحةٍ بإسلام آباد – باكستان في العلومِ العربيةِ والشرعيةِ في مجالاتِ البحثِ العلميِّ وتعزيزِ البرامجِ التعليميةِ المشتركةِ وتبادلِ الزياراتِ.

توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع جامعةِ بنها وجامعةِ بنها الأهليةِ.

توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع جامعةِ حلوان.

توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع وزارةِ الثقافةِ؛ بهدفِ تنميةِ الوعيِ والحافظِ على الهويةِ.

توقيعُ اتفاقيةِ تعاونٍ مع وزارةِ العدلِ لتدريبِ وتأهيلِ خريجي معهدِ معاوني القضاءِ.

وفي مجالِ الجوائزِ والتكريماتِ

حققت الجامعةُ العديدَ من الجوائزِ على مستوى الأفرادِ أو الفرقِ الجماعيةِ وهي كالتالي:

- المركزُ الأولُ على مستوى الجامعاتِ المصريةِ في مجالِ حوافزِ العلومِ والتكنولوجيا وهو ما لاقى إشادةً من المجلسِ الأعلى للجامعاتِ.

- حصولُ فريقِ جامعةِ الأزهرِ google ds alazhar (gdsc) على المركزِ الأولِ على مستوى العالمِ في عددِ الأحداثِ والتأثيرِ الذي أحدثَه في٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م مجالِ التكنولوجيا ونشرِ المعرفةِ.

- حصولُ فريقِ طالباتِ الشريعةِ والقانونِ باللغةِ الإنجليزيةِ على المركزِ الأولِ في مسابقةِ التحكيمِ التجاريِّ متفوقات على طلابِ مائة وعشر جامعاتٍ مصريةٍ وعربيةٍ من أكثرَ من عشرينَ دولةً.

- حصولُ طلابِ التربيةِ الرياضيةِ بنين على المركزِ الأولِ على مستوى الجامعاتِ في المصارعةِ في المسابقةِ التي نظمَها الاتحادُ الرياضيُّ المصريُّ للجامعاتِ.

- حصولُ فريقِ كليةِ الزراعةِ على جائزةِ الإسكوا بالأممِ المتحدةِ لأفضلِ محتوًى علميٍّ رقميٍّ عربيٍّ.

- حصولُ عضوينِ من هيئةِ التدريسِ بالجامعةِ على المركزِ الأولِ في المسابقةِ العالميةِ للقرآنِ الكريمِ، هما: (ماهر فرماوي، وحمادة خطاب).

-حصولُ فريقِ فرعِ البناتِ على المركزِ الثالثِ في جائزةِ التميزِ الحكوميِّ (تكافؤُ الفرصِ وتمكينُ المرأةِ).

-حصولُ طلابِ وطالباتِ كلياتِ طبِّ الأسنانِ على المراكزِ الأولى في مسابقةِ أوائلِ الطلبةِ التي نظمتْها الجمعيةُ المصريةُ لأطباءِ الأسنانِ.

- حصولُ ثلاثةٍ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ على جوائزِ الدولةِ التشجيعيةِ.

- حصولُ كليةِ طبِّ البناتِ على شهادةِ الأيزو الدوليةِ في الإدارةِ وجودةِ التعليمِ.

-منحُ رئيسِ جامعةِ الأزهرِ وسامَ (شفاعة) من الدرجةِ الثانيةِ من دولةِ كازاخستان.

وفيما يخصُّ العمليةَ الإداريةَ:

- عقدتِ الجامعةُ ورشًا تدريبيةً للموظفينَ بالجامعةِ عن القوانينِ واللوائحِ المنظمةِ للطلابِ الوافدينَ.

-بدءُ تطويرِ مطبعةِ جامعةِ الأزهرِ.

-عقدُ ورشٍ تدريبيةٍ على منظومةِ الحرمِ الذكيِّ.

-الموافقةُ على صرفِ مكافآتِ الامتحاناتِ الشفهيةِ دفعةً واحدةً نهايةَ كلِّ عامٍ.

-التعجيلُ بصرفِ المستحقاتِ الماليةِ للحاصلينَ على أحكامٍ قانونيةٍ في المادةِ 15.

- تسليمُ العملِ لأوائلِ الخريجينَ من دفعاتِ 2014 و2015م.

-صُنفت جامعة الأزهر ضمن أفضل 10٪ من الجامعات العربية لعام 2023 وفقًا للتصنيف السنوي لمؤسسة التايمز للتعليم العالي، حيث حصلت الجامعة على المركز 32 من بين 316 جامعة عربية.

كما تصدرت جامعة الأزهر الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في الإصدار الجديد لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لعام 2024، لتصبح الجامعة بهذا التصنيف ضمن أفضل ٣٠٪ من جامعات العالم.

وفي سياق متصل، حصلت جامعة الأزهر على تقييم التميز الأكاديمي من مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات في مملكة البحرين.

-سيرت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، قافلتين إغاثيتين للإخوة الأشقاء في قطاع غزة؛ للتخفيف عن معاناتهم جراء الحرب التي يشنها المحتل الإسرائيلي على سكان القطاع، حيث تابع فضيلته تحركات القافلتين، وقام بتفقدهما أثناء مرحلة التجهيز حتى الانطلاق، والتي ضمت 12 شاحنة محملة بنحو 800 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.