شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” لقرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل. وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مافيا التنقيب عن الآثار بالمنازل.

نتيجة الاستطلاع

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