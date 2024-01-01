شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن شروط الحصول على القرض الحسن دون فوائد أو رسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن، علمًا بأن القرض يسدد بدون إضافة أى رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم، وذلك على النحو التالي:

أولًا: العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها

1 – من أمضي خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، وبالشروط التالية:

• ألا يجمع بين هذا القرض وأى قرض مصرفى آخر.

• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

• أن تكون المدة المتبقية له فى الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

• يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهرياً على خمسين شهراً ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذى يتم صرفه.

• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

• عدم إخلاء طرف المقترض لأى سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض.

للتقديم عبر الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtPqyL_5DCszSQ3alSx7BJPwAwv5crTxUrfXy-rgGgC5v8sA/viewform?usp=sf_link

2 – من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين

1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعييناً.

2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه تخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً وبذات ضوابط البند رقم (1).

للتقديم عبر الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecAcpbD4VZwUVTfw6jYD5wY3mhKzSYkOdLFoWVNC5hhUxAlQ/viewform?usp=sf_link

ثانياً: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع ثلاثمائة جنيه شهرياً، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية:

1. ألا تقل مدة طالب القرض عن خمس عشرة سنة خدمة فعلية متصلة , وفقاً للقانون المنظم.

2. ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.

3. لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

4. إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

للتقديم عبر الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX3a7VpRmoFFjb8Mb0KM43YgEY0BEQ28BnlAGAU_uTMwUyOg/viewform?usp=sf_link

فعلى الراغبين ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال 10 أيام من تاريخه.