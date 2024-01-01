شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد رفع قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق اليوم الإثنين في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:-

منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيه.

منطقتين 16 محطة بـ 8 جنيه.

ثلاث مناطق 23 محطة بـ 12 جنيه.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيه.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرش.

وكان أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه تقرر بدءا من صباح اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

يذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.