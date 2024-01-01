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شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 9 يناير.. جدول امتحانات نصف العام لتلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالجيزة.
أولًا: جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي عام (عربي-لغات)
-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.
ثانيًا: جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي عام (عربي-لغات)
-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، ICT.
وأكدت المديريات التعليمية الالتزام بالكتاب المدرسى خلال وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددة على أنه تم وضع الأسئلة من المنهج المقرر للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على أنه ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الكتاب ولكن جميع الأسئلة من المنهج الدراسى وهناك جزئيات متحررة ولكنها مرتبطة بالموضوعات الدراسية للفصل الدراسي الأول، مشددة على عدم استخدام أو الاستعانة بالكتب الخارجية فى وضع الأسئلة.
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