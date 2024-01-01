شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ إلى أمريكا وألمانيا لإحياء ليالى رمضان 1445هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد كل من : الشيخ أحمد فوزي عبد العزيز الدماطي إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة - للعمل بجمعية مسجد الودود بمدينة ستاتن أيلاند – نيويورك - أمريكا، والشيخ محمد عبد الحميد عبد الرازق حويزي مدرس بكلية اللغة العربية - قارئًا - للعمل بالجمعية المغربية للثقافة (مسجد البر) مدينة شفالياخ - ألمانيا.

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهات الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2024م (21) إمامًا وقارئًا.

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الأحد 31/ 12 / 2023م تجديد تكليف الشيخ السيد محمد السيد عبد المجيد الرمادي بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام الوزارة.

ومن جانب آخر، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعام الميلادي الجديد 2024م ، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركة على سيادته ، وعلى مصرنا العزيزة ، وعلى الإنسانية كلها ، كما يسأل الله (عز وجل) أن يجعله عام أمن وأمان للبشرية جمعاء ، وأن تنطفئ فيه نيران الحروب ويعمَّ السلام أرجاء الدنيا.