شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من وزارة الأوقاف بشأن 2000 وظيفة جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الأوقاف تنويه مهم بشأن الإعلان الأخير عن 2000 وظيفة نصفهم للائمة والآخرى للعمال، وجاء التنويه كالآتى: لجميع خطباء المكافأة والمتعاقدين أجر مقابل عمل الذين تنطبق عليهم شروط المؤهل التقدم في إعلان الأئمة في يناير حتى سن 40 عاما جميع التقديرات بما فيه مقبول.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف، انه تم الاتفاق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على فتح باب التقدم لوظيفة 1000 عامل و 1000 إمام آخر يناير 2024 م ورفع سن التقدم عند الإعلان إلى أربعين عامًا للأئمة والعمال ، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة والعبرة بالكفاءة.

وسيعلن الجهاز لاحقًا عن شروط وآلية ومواعيد التقدم لكل من الإعلانيين.