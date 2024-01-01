شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة بالطرق وتناشد السائقين بتجنب السرعة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة، واتباع تعليمات المرور.

ويشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

ويشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60% تقريبا، تغزر مساء على مناطق من الأسكندرية البحيرة - كفر الشيخ - دمياط، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 تقريبا على فترات متقطعة.

وحالة البحرين، البحر الأحمر خفيف: معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1) 1.75 متر)

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.