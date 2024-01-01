شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيادة أسعار تذاكر المترو وعدد المحطات لكل تذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل، تطبيق أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الجديدة، اليوم الإثنين في جميع خطوط المترو، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

وينشر الخليج 365 تفاصيل الزيادة وعدد المحطات لكل تذكرة.

منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات.

منطقتين 16 محطة بـ 8 جنيهات.

ثلاث مناطق 23 محطة بـ 12 جنيها.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيها.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرشا.

وكان المهندس كامل الوزير – وزير النقل، قد أعلن أنه تقرر بدءا من صباح اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.