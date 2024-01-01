شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إصدار 3.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 18.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 3.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة لـ 2.2 مليون مريض بتكلفة 18.5 مليار جنيه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: أنه تم مناظرة 500 ألف طلب لكارت الخدمات المتكاملة أمام اللجان الطبية وحوالى 100 ألف طلب الحصول على السيارات المعافاة من الجمارك .

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة فى حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمى للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومى.