شكرا لقرائتكم خبر عن تواريخ الإجازات الرسمية فى 2024.. أبرزها عيدا الفطر والأضحى والمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عام ميلادى جديد وهو عام 2024، يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية خلال العام الميلادى. الجديد 2024:

- عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين":

الأحد 25 جمادى الأخرة

7 يناير 2024

- ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة:

الخميس 13 رجب

25 يناير 2024

- عيد تحرير طابا:

الثلاثاء 9 رمضان

19 مارس 2024

- عيد الفطر المبارك:

الأربعاء غرة شوال

10 أبريل 2024

- عيد تحرير سيناء:

الخميس 16 شوال

25 أبريل 2024

- عيد العمال:

الأربعاء 22 شوال

1 مايو 2024

- شم النسيم:

الإثنين 27 شوال

6 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة

15 يونيه 2024

- عيد الأضحى المبارك:

الأحد 10 ذو الحجة

16 يونيه 2024

- عيد الجلاء 1956:

الثلاثاء 12 ذو الحجة

18 يونيه 2024

- ثورة 30 يونيه 2013 :

الأحد 24 ذو الحجة

30 يونيه 2024

- الإثنين 8 يوليو

بمناسبة رأس السنة الهجرية

- الثلاثاء 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952

- الإثنين 16 سبتمبر

المولد النبوي الشريف

- الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)