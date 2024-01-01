شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تركيب بلاط الإنترلوك لـ316 شارعا بمراكز ومدن المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة مواصلة تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الجانبية بنطاق مراكز ومدن المحافظة خلال عام 2024؛ لتسهيل حركة سير المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقالت المحافظة، إنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لـ 123 شارعا بنطاق قرى بنى مجدول والسوق بمركز ومدينة كرداسة، و130 شارعا فى 9 مناطق بمركز ومدينة أوسيم وهم (المسجد الكبير ووسط البلد ومسجد الثلاثة ودرب الشاهد ودرب عاصي والسوق ودرب النافذ ودرب بطيخ وسيدى عمر).

وأضافت، أنه جارٍ رفع كفاءة وتطوير وتركيب الإنترلوك لـ21 شارعا بمركز ومدينة أبو النمرس، ورصف وتوسعة طريق 6 أكتوبر وطريق الشرطة ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لـ42 شارعا بمتفرعات طريق مصر أسيوط بمركز ومدينة العياط.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لخطة رفع كفاءة الشوارع المدرجة بالخطة ومدى التزام الشركات بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة لضمان عوامل الاستدامة.