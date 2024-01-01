شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ 864 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط فى 25 محافظة خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وذلك خلال عام 2023، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم والعمل على سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية فى جميع عناصر الجهاز الإدارى وذلك فى ظل وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضاهم.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن فرق المتابعة بالقطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة قامت على مدار 12 شهرًا، بـ 864 حملة تفتيشية "مخطط ومفاجئ" فى 25 محافظة، مشيراً إلى أن الحملات تضمنت التفتيش المفاجئ والمخطط على المراكز التكنولوجية وفحص شكاوى المواطنين والمرور الليلى للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات برنامج "مشروعك"، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ونسب تنفيذها، ومتابعة الانضباط الإداري، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية.

وكشف اللواء هشام آمنة، عن أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة 837 موظفاً بالإدارة المحلية للنيابات "العامة والإدارية" والشئون القانونية ، منها 127 إحالة للنيابة العامة ، و 459 إحالة للنيابة الإدارية، و 251 إحالة للشئون القانونية، مشيراً إلى أنه تكليف قطاع التفتيش بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بإعداد خطة مرور على المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتى محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية بالتنسيق كذلك مع وزارة التخطيط، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز فى سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين للحصول على رضاهم ، موضحاً انه ترتب على هذه الزيارات حصر طلبات الخدمات المتأخرة فى كل مركز والتشديد على سرعة إنهاء هذه الطلبات ، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أى موظف تم تدريبه و يعمل بالمركز التكنولوجى إلى أى إدارة آخرى، حتى يؤثر ذلك على أداء العمل بصورة سريعة ودعم المراكز التكنولوجية بالتجهيزات اللازمة للأجهزة الموجودة وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة فى التوقيتات المحددة ، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة.

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى ان جولات قطاع التفتيش المفاجئة تناولت أيضا مراقبة الأسواق لضبط الرقابة على الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف على من الحملات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدى الالتزام بتطبيق مبادرة الرئيس السيسى بشأن تخفيض الأسعار وتم إتخاذ اللازم من خلال رصد الحملات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش حيث تم تنفيذ 2552 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضر للمخالفين وقد اضافت المحافظات فى الفترة منذ اعلان مبادرة تخفيض الأسعار 774 منفذ وشادر لتقديم الخدمة للمواطنين، كما شملت الحملات المور على الطرق العامة والمحاور لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات والولاية ومدى الإلتزام برفع المخلفات أولاً بأول وارسالها الى أماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور على المحاور والطرق ب 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات بقيمة تتعدى 42 مليون جنيه على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات لجنة متابعة أعمال لجنة الإدارة المحلية بالوزارة خلال عام 2023، حيث إنه فى إطار العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صدر القرار الوزارى رقم 505 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ، وحضور الاجتماعات ومتابعة تنفيذ توصيات قرارات اللجان ولجنة الإدارة المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن لجنة الوزارة شاركت فى أعمال (22) لجنة من إجمالى 25 لجنة فى مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضى بإجمالى (1745) اجتماعا، حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان نشاطاً، وتعد من أعلى اللجان فى مناقشة طلبات الإحاطة، حيث شاركت لجنة متابعة الاعمال الخاصة بالوزارة - لجنة الادارة المحلية فى حضور 140 إجتماع منهم (130) اجتماع على مدار دور الانعقاد السابق بالإضافة إلى (5) اجتماعات منذ بدء دور الإنعقاد الحالى والمشاركة فى مناقشة (339) طلب إحاطة فى لجنة الإدارة المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن اللجنة شاركت أيضاً فى (2) لجنة فرعية فى لجنة الإدارة المحلية لمناقشة موضوع وحدات الحماية الاجتماعية، وقامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنسيق عمل لجنة الادارة المحلية أثناء الزيارات الميدانية التى قامت بها لجنة الإدارة المحلية ل (5) محافظات، كما قامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والمحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات التى وردت ضمن تقارير اللجنة حول الزيارات الميدانية التى قامت بها لجنة الادارة المحلية للمحافظات ، كما شاركت لجنة الوزارة فى التنسيق مع القطاعات المختلفة والمحافظات لحضور اجتماعات اللجنة التى عقدتها لقياس الأثر التطبيقى لـ(5) قوانين.

وقال وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حققت العديد من التوصيات الخاصة باللجنة والتى تضم خبرات كبيرة و تقوم بتحركات واعية فى جميع ملفات العمل، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية لديها رؤية متميزة ونحن معاً على الأرض نعمل من أجل المواطن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.