شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: منشآت للحماية من أخطار السيول باستثمارات 2.60 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أنه يتم تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول بإستثمارات قدرها 2.60 مليار جنيه لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت ، بالإضافة الى حصاد مياه الأمطار والتى يتم استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى .

وأضاف غانم، أنه تم خلال عام 2023 مواصلة العمل في مشروعات تعزيز منظومة درء المخاطر الناجمة عن أخطار السيول بمحافظات جنوب سيناء بمدن شرم الشيخ وأبو رديس، والبحر الأحمر بمدن مرسى علم و راس غارب ، وأعمال الحماية بمخر سيل اطفيح والديسمى والمنشى والودى والكريمات بمحافظة الجيزة، ووادى الجبو بمحافظة القاهرة ، ووادى سنور بمحافظة بنى سويف، ومخر سيل جبل الطير القبلى والبحرى وشارونة بمحافظة المنيا ، وحماية عزبة الشيخ سعيد ودير الامير تادرس بمحافظة أسيوط، و وادى قصب بمحافظة سوهاج ، و وادى الكلاحين (أ&ب&ج&د) بمحافظة قنا .

وأوضح غانم، أنه من المقرر خلال عام 2024 أن تمتد أعمال التنفيذ لتشمل مدن طابا وأبو رديس بجنوب سيناء ومرسى علم بالبحر الأحمر وعدد من الأودية النشطة بمحافظة مطروح ، وحماية أودية ومناطق أبو الريش ونجع الشديده بمحافظة اسوان ، ومنطقة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر ، وحماية قريتى أبو دياب شرق والمخادمة بوادى الزنبقة بمحافظة قنا ، وحماية جامعة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بمحافظ سوهاج ، وحماية الوادى الاسيوطى بمحافظة أسيوط ، و وادى السويطة ووادي الشيخ حسن بمحافظة المنيا ، وأودية غراب وفقيرة بمحافظة بنى سويف ، و وادى متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة .

وتابع أنه يتم مواصلة المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة.