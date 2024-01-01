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سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في بداية 2024

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القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية اليوم الاثنين مع بداية عام 2024 كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية ويتم طرح السكر الحر بالمنافذ بسعر 27 جنيها للكيلو، كما وفرت الوزارة جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى.

 

على جانب آخر بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يناير 2024 حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية ، فروع مشروع جمعيتي" على مستوى الجمهورية.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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