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وزارة الصحة تكشف توفير 6 أنواع من اللقاحات المهمة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن توفير اللقاحات والأمصال المختلفة في مراكزها والتى تضمنت:

 

1- توفير لقاح كبدى ب أطفال بكمية 2.4 مليون جرعة.

 

2- لقاح ثنائى مدارس بكمية 4.67 مليون جرعة. 

 

3- لقاح ثلاثى بكمية 2.3 مليون جرعة. 

 

4- لقاح خماسى بكمية 6.5 مليون جرعة.

 

5- لقاح كبدى كبار بكمية 0.5 مليون جرعة.

 

6- لقاح أم أم ار بكمية 5 مليون جرعة .

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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