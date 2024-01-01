شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف توفير 6 أنواع من اللقاحات المهمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن توفير اللقاحات والأمصال المختلفة في مراكزها والتى تضمنت: 1- توفير لقاح كبدى ب أطفال بكمية 2.4 مليون جرعة. 2- لقاح ثنائى مدارس بكمية 4.67 مليون جرعة. 3- لقاح ثلاثى بكمية 2.3 مليون جرعة. 4- لقاح خماسى بكمية 6.5 مليون جرعة. 5- لقاح كبدى كبار بكمية 0.5 مليون جرعة. 6- لقاح أم أم ار بكمية 5 مليون جرعة .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز