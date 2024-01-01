شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة لليوم السابع: اللجوء للقضاء وسيلة للحصول على حكم وليس غاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اللجوء للقضاء ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة للحصول على حكم قضائي نافذ يرد الحق إلى أصحابه.

وأجاب رئيس هيئة قضايا الدولة خلال حوار مع " الخليج 365 " سوف يتم نشره لاحقا عن سؤال حول أبرز القرارات التي اتخذها رئيس الهيئة فور توليه منصبه، ومن بينها إنشاء شعبة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة بكل فرع من فروع الهيئة على مستوى الجمهورية؟ بأن اللجوء إلى القضاء ليس غاية في ذاته بل وسيلة للحصول على حكم قضائي نافذ يرد الحق إلى أصحابه، من هذا المنطلق أصدرت هذا القرار لإيجاد آلية سريعة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة.

وأكد أنه جاري حصر ما تم تنفيذه من مبالغ لصالح الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

وتعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏

تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.