شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن غلق باب التقدم لمشروع "جمعيتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من تلقى طلبات التقدم لمشروع "جمعيتي" اليوم الإثنين، حيث توفر الوزارة السلع الغذائية لمنافذ المشروع في إطار الحرص على زيادة سلاسل الإمداد لتوفير السلع الغذائية فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً عن انتهاء المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي وتم فتح 8215 منفذ منذ إطلاق المشروع حتى الآن، حيث يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الأساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وكذلك توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.