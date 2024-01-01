شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الجامع الأزهر 2023.. افتتاح الأروقة لتصل إلى 1026 فرعًا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • الجامع الأزهر ينتفض دعمًا للقضية الفلسطينية • الجامع الأزهر ينظم إفطارًا جماعيًا لـ"142" ألف صائم من الوافدين والمصريين • تكثيف المجالس الحديثية وبرامج التوعوية الموجهة للمرأة

واصل الجامع الأزهر في عام 2022 جهوده في مختلف المجالات، مكثفا عمل الأروقة، فضلا عن المجالس الحديثية والمقارئ وإدارة الشؤون الدينية، وكذلك شرح كتب التراث، والبرامج الموجهة للمرأة، كما شهد عام ٢٠٢٣ تنفيذ خطة دعوية متكاملة في شهر رمضان المبارك، وغيرها من الفعاليات، وجاء حصاد الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف خلال عام 2023م على النحو التالي:

إدارة شؤون الأروقة:

شهد رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالجامع وجميع المحافظات جهدا ونشاطا كثيفا في 2023م، حيث تابع واستكمل برنامج التعليم عن بعد، ليكون مجموع الحلقات (11823) حلقة أسبوعيًّا، كما شهدت محافظات مصر والجامع فروعا جديدة لرواق الطفل لحفظ القرآن الكريم، بداية من سن 5 سنوات، حتى 13 سنة، وقد بلغ إجمالي عدد الفروع التي تم افتتاحها حتى الآن (1026) فرعًا، وعدد المحفظين 4215 وعدد الحلقات 21740 حلقة أسبوعيا، وعدد الدارسين 164204، فيما بلغ عدد المحفظين في رواق القرآن الكريم للكبار 584، وعدد الحلقات 2959 حلقة أسبوعيا، وبلغ عدد الدارسين 27343، وقد خضع للاختبار عدد 2300 من الدارسين ممن أتموا ختم القرآن الكريم، وبرامج التجويد والقراءات وجارٍ استخراج شهادات لهم.

واستوعب رواق التجويد والقراءات للكبار بالجامع وجميع المحافظات 30 محفظا، وبلغ عدد الحلقات 57 أسبوعيا، وعدد الدارسين 438، وبلغ عدد المحاضرين في رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية (مباشر وعن بعد)، 195 محاضرا، بواقع 360 محاضرة أسبوعيا، وبلغ عدد الدارسين فيه 22400 دارس، فيما حظى رواق الخط العربي على اهتمام كبير، حيث انطلقت الدراسة بالمرحلة الأولى لرواق الخط العربي -المستوى الأول- بقيادة نخبة من أمهر أساتذة الخط بمصر والعالم العربي لتعليم 106 دارس بواقع 6 محاضرات أسبوعيا.







المجالس الحديثية والمقارئ: وفي نشاط ملفت لوحدة الشعائر الدينية بالجامع الأزهر الشريف؛ كلف الجامع الأزهر معلمي القرآن بالجامع بجانب إمامة الصلاة؛ بحلقات تحفيظ القرآن الكريم (عن بعد) عبر برنامج (Microsoft Teams)، إضافة إلى تكليفهم بالمقرأة اليومية برواية حفص، صباحاً وإحدى الروايات العشر، مساءً، وقد بلغ عدد المقارئ (36) مقرأة أسبوعيًّا.المجالس الحديثية والمقارئ: تواصل نقل المجالس الحديثية عبر البث المباشر على صفحة الفيس بوك الخاصة بالجامع الأزهر، إضافة إلى الحضور المباشر، كما استمرت سلسلة المجالس الحديثية التي خصص الجامع انعقادها لقراءة سنن أبي داود، وذلك بحضور الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، رئيس قسم أصول الدين في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وذلك بعدما تمت قراءة صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم – رضي الله عنهما - .

برنامج شرح كتب التراث: برنامج شرح كتب التراث: استمرار تفعيل برنامج كتب التراث، ونقلها عبر المنصات الاجتماعية للجامع الأزهر، وعدد الأساتذة والعلماء، وقد وصل إلى (30) أستاذًا بإجمالي عدد محاضرات (30) محاضرة في الأسبوع، والمستهدف أن تصل محاضرات كتب التراث إلى أكثر من (60) محاضرة أسبوعيًّا.

البرامج الموجهة للمرأة: بدء البرامج التوعوية الموجهة للمرأة، في شكل دورات متتابعة تتناول أهم قضايا المرأة والأسرة، في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، ومجالات الصحة النفسية، والطب، وعلوم الإنسان، ومقتضيات الواقع المعاصر ومتطلباته.

ملتقى الطفل الخلوق النظيف الفصيح: وتطرق الملتقى لمناقشة، وشرح بعض الأمور الفقهية البسيطة؛ مثل: آداب الاستئذان، وآداب الوضوء، وسننه، وواجباته، وفضائله، وصفته، وذلك بالشرح العملي؛ إيمانا من الجامع الأزهر بدوره الرائد في تربية النشء، على أسس سليمة تتبع المنهج الأزهري المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.

تنفيذ الخطة الدعوية في شهر رمضان المبارك تنفيذ الخطة الدعوية في شهر رمضان المبارك

وحدة الشعائر الدينية بالجامع الأزهر الشريف:

- إفطار 142 ألف صائم من الوافدين والمصريين.

- الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، ومرور 1083 عامًا على إنشائه، بحضور كوكبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

- الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

- - الاحتفال بذكرى غزوة بدر. الاحتفال بذكرى فتح مكة.

- حفل تكريم المشاركين في تنظيم الإفطار الجماعي للوافدين والمصريين.

- الاحتفال بليلة عيد الفطر المبارك.

- مقارئ الجامع الأزهر برواية حفص عن عاصم و بالقراءات العشر: بإجمالي عدد 208 مقارئ.

- برنامج (رياض الصائمين): بإجمالي عدد 24 درسًا.

- الملتقى الفقهي الفكري للمرأة (رمضانيات نسائية): بإجمالي عدد 24درسًا.

- الملتقى الفقهي والفكري: بإجمالي عدد 24درسًا.

- - صلاة العشاء والتراويح. بالقراءات العشر.

- دروس التراويح: بإجمالي عدد 28 درسًا.

تنفيذ بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة

في إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، والذي تم توقيعه في شهر أغسطس 2022م، مستهدفاً 54 مركزًا للشباب والرياضة على مستوى الجمهورية؛ إذ تم الاتفاق على أن تُتيح وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب لديها؛ لاستضافة أنشطة الرواق الأزهري التثقيفية والتوعوية التي تستهدف النشء في المقام الأول؛ وذلك حرصًا من مؤسسة الأزهر وإمامه الأكبر، على إتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع لتلقي الوعي الديني والثقافي من منبع الأزهر الصافي؛ طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.

مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف.

قيامًا بدور الأزهر الشريف وريادته، قام الجامع الأزهر بتنفيذ مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، وقد تقدم عدد (5684) متسابقًا تم تصفيتهم على مراحل في جميع أنحاء الجمهورية، واختيار أكثرهم إتقانًا للحفظ والتلاوة، وقد بلغ عددهم نحو (130) متسابقا.

تم تكريم الأوائل وقد بلغ عددهم نحو (30) متسابقًا، في حفل مهيب بالمركز الرئيسي لبنك فيصل، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الأزهر الشريف.

الأزهر الشريف ودعم القضية الفلسطينية.

قام الجامع الأزهر بعمل انتفاضة جماعية دعما للقضية الفلسطينية، وتأييدا لقرارات

الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي. فقد قام الجامع الأزهر الشريف، بدوره في

دعم القضية الفلسطينية من خلال ندوات ملتقى المرأة، و ملتقى شبهات وردود، ومن هذه الموضوعات مايلي:

- مكانة القدس في الإسلام.

- دور المسلم تجاه الأزمات المعاصرة.

- سيناء ومكانتها في القرآن الكريم.

- وسائل النصر في الإسلام.