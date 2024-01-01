شكرا لقرائتكم خبر عن العضو المنتدب ورئيس شركة المترو يتفقدان المحطات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس على الفضالي العضو المنتدب، والمهندس خالد صبرة، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق واللواء خالد حمدي مساعد وزير النقل المحطات الجديدة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وشهدت الجولة استقلال قطار مترو الأنفاق بداية من محطة العتبه وصولا للمحطات الجديدة ضمن الجديدة ضمن المرحلة الثالثة من الجزء الثاني لمترو الأنفاق بالخط الثالث.

كانت وزارة النقل أعلنت التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية فخامة الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.