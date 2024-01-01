شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: بداية العام مليئة بالفرح والأمل والرجاء داخل قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، في احتفال كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية برأس السنة الميلادية، مساء أمس الأحد، بحضور شعب كنيسة مصر الجديدة، ومشاركة راعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وجميع رعاة وشيوخ الكنيسة.

وخلال الاحتفال قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع المصريين بمناسبة بداية سنة جديدة، وقال: "كل عام وأنتم بخير، ولتكن بداية العام الجديد بداية جديدة مليئة بالفرح الأمل والرجاء داخل قلوبنا.

وتابع رئيس الطائفة: أصلي اليوم من أجل سلام بلادي الحبيبة مصر وسلام العالم".