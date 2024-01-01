شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة: الهيئة أولت المرأة اهتماما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة أولت المرأة اهتماماً كبيرًا ولدينا ولأول مرة في تاريخ الهيئة سيدة عضوًا بالمجلس الأعلى.

وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة خلال حواره مع ”الخليج 365” أن الهيئة قامت بتعيين الكثير من العضوات خلال الفترة الماضية، وتقلدن مناصبًا عديدة بالهيئة ولدينا ولأول مرة في تاريخ الهيئة سيدة عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة ومنهن من يشغل منصب رؤساء قطاعات وفروع إلى جانب أن الهيئة قد أمدت مجلس الدولة والقضاء بالعديد من العضوات أبناء الهيئة في الآونة الأخيرة ممن تم تأسيسهن تأسيسًا قانونيًا صحيحًا وبالتالي لم يجدوا صعوبة في مباشرة أعمالهن بالقضاء.

تعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏

تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.