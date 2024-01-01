شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: 2400 متدرب بمجال الموارد المائية فى 2023 من 5 وزارات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أنه تم تدريب 1023 مزارع في محافظات قنا وكفر الشيخ والمنيا بإجمالى 25 ، من خلال المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بالمقر الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر وفروعه بكل من “إسنا وكفر الشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور”.
وأوضح أنه تم عقد 8 دورات تدريبية فى مجالات المياه المختلفة بمقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه بمشاركة 219 متدرب من المصريين والأفارقة فى مجالات "هندسة الانهار - التصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الأمطار فى المناطق الريفية والحضرية - الصيانة التنبؤية ومراقبة حالة وحدات محطات الطلمبات - المواصفات والتصميم الهيدروليكى لمحطات الطلمبات - الهيـدرولـوجيـا البيئيــة فى المناطق الجافة وشبه الجافة - إستخدام أجهزة قياس سرعات وتصرفات المياه - إستخدام أجهزة قياس المناسيب المياه ".
وقامت وحدة خدمات هندسة وعلوم المياه التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد وتقديم دورات تدريبية في العديد من المجالات ، حيث تم تنفيذ 34 برنامج باجمالي 975 متدرب من المركز والوزارة وجهات اخري .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز