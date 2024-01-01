شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تكشف تفاصيل المرحلة الأولى من تطوير شارع فيصل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو يرصد تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع توسعة وتطوير ورصف شارع الملك فيصل، وذلك بدءًا من منطقة المريوطية وحتى طريق المنصورية بطول 2كم تقريبًا.

وأوضحت المحافظة أن المشروع ينفذ ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت محافظة الجيزة خلال الفيديو إلى أنه سيتم رفع كفاءة أرصفة المشاة واستبدال شبكة الإنارة بأخرى حديثة، إلى جانب إزالة تعديات المحال على جانبي الطريق للقيام بتنسيق أرصفة المشاة بشكل حضاري يتناسب مع ما يشهده الطريق من أعمال تطوير.

ولفتت إلى أنه جارٍ "كشط" طبقة الطريق الأسفلتية المتهالكة، للبدء في تنفيذ الطبقة الرابطة الأولى للرصف، مشيرة إلى أن خطة التطوير تتضمن تدعيم الطريق بمساحات خضراء لتحسين الصورة البصرية للطريق.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت سعيها لإنجاز العديد من المشروعات القومية والهامة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وذلك ضمن خطة تم تنفيذها خلال عام 2023 وتتواصل المراحل التنفيذية خلال عام 2024 بمتابعه دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتحقيق الاستفادة للمواطنين وضمان تنفيذ الاعمال بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة.

وأشارت إلى أنه يأتي على رأس المشروعات التى من المقرر أن يتم افتتاحها وترى النور خلال عام 2024 والتى تنفذها محافظة الجيزة فى شبكة الطرق هى المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفارة ورصف شارع الملك فيصل بدءاً من منطقة المريوطية وحتى التقاءه مع طريق المنصورية، وذلك ضمن خطة المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية الى المتحف المصرى الكبير.