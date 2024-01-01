شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 156 شهيدا و246 مصابا فى مجزرة إسرائيلية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة مخلفة 156 شهيدا و246 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا.

وأشارت الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم إلى استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة، لافتة إلى أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة، ومستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أنها تعمل من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة، مؤكدة على ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية إلى غزة للاستجابة إلى العدد الكبير من المرضى والجرحى، موضحة أن 645 جريحا فقط غادروا القطاع، مطالبة المؤسسات الدولية بآلية جديدة تضمن سهولة نقل المرضى والجرحى للخارج.