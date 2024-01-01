شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر المترو بعد الزيادات.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تطبيق أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة، في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:-

منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات.

منطقتين 16 محطة بـ 8 جنيهات.

ثلاث مناطق 23 محطة بـ 12 جنيه.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيه.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرش.

وكان أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه تقرر بدءا من صباح اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

جدير بالذكر انه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.