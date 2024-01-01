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ننشر أسعار اشتراكات المترو لكبار السن بعد زيادة سعر التذكرة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عام، بمراحله على جميع الخطوط، وذلك بعد رفع قيمة أسعار التذاكر، صباح اليوم الاثنين مع تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو. 

 

وجاءت أسعار اشتراكات المترو لكبار السن كالآتي:

 

تعريفة الإشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1 لكبار السن

الشهر (لمدة 30 يوم) عدد الرحلات 60 رحلة

 

مرحلة واحدة 165 جنيه 9 محطات

مرحلتين منطقتين 230 جنيه اكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 330 جنيه

اربع مراحل خمس و6 مناطق 350 جنيه

 

الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوم) عدد الرحلات 180 رحلة

مرحلة واحدة 495 جنيه 9 محطات

مرحلتين منطقتين 690 جنيه اكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث او اربع مناطق 900 جنيه

اربع مراحل خمس و6 مناطق 950 جنيه

 

وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب. 

 


تعريفة الاشتراكات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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