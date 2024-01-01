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أسعار اشتراكات المترو بعد زيادة التذاكر.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق بمراحله على جميع الخطوط، وذلك بعد رفع قيمة أسعار التذاكر، صباح اليوم الاثنين مع تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو. 

 

وجاءت أسعار اشتراكات المترو:

تعريفة الاشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1

الشهر (لمدة 30 يوما) عدد الرحلات 60 رحلة

 

مرحلة واحدة 230 جنيه 9 محطات

مرحلتين منطقتين 290 جنيه اكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 340 جنيها

أربع مراحل خمس و6 مناطق 450 جنيها

 

الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما عدد الرحلات 180 رحلة

مرحلة واحدة 625 جنيها 9 محطات

مرحلتين منطقتين 790 جنيها أكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 1000 جنيه

أربع مراحل خمس و6 مناطق 1250 جنيها

 

الاشتراك السنوى لمدة 365 يوما عدد الرحلات 730 رحلة

خطين : 3175 جنيها

ثلاثة خطوط : 4000 جنيه

 

وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب. 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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