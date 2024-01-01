شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ممارسة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة فى بيان أنه بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 6 يناير الجاٍرى.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى طرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية اليوم الإثنين مع بداية عام 2024 كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية ويتم طرح السكر الحر بالمنافذ بسعر 27 جنيها للكيلو، كما وفرت الوزارة جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بالأسعار فى الأسواق الأخرى.
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