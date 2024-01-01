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نتنياهو: لن نسمح لأهالى غزة بالعودة إلى شمال القطاع

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إنه لا تغيير فى أوامر إطلاق النار بغزة ونتصرف وفق ما تمليه علينا مصالحنا.

 

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لن نسمح لأهالى غزة بالعودة إلى شمال القطاع.

 

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها قبل قليل، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن المهمة الأولى للحكومة الإسرائيلية هي إعادة مواطنيها إلى مستوطنات غلاف غزة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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