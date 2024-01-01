شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 100 مليون جنيه لكبار السن أول توجيهات الرئيس السيسى فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: 100 مليون جنيه لـ"كبار السن".. أول توجيهات الرئيس السيسى فى 2024.. مجلس النواب يبدأ العام الجديد بـ3 قوانين.. إنشاء 320 مجمعا حكوميا وتنفيذ 213 مشروعا بقرى "حياة كريمة"

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