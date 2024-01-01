شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل لواء فى الكتيبة 7020 بمعارك غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيل، مقتل اللواء (احتياط) عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر، من السامرة، وهو مقاتل في الكتيبة 7020 تشكيل "هشارون" (5)، سقط في معركة شمال قطاع غزة اليوم الإثنين.

وفي المعركة التي سقط فيها اللواء احتياط عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر، أصيب اثنان من جنود الاحتياط في الكتيبة 7020 تشكيل هشارون (5) بجروح خطيرة.

كما أصيب جندي (احتياط) في كتيبة الهندسة 8219 تشكيل هفتي حاش (551) بجراح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.