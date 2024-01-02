شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف مدينة خان يونس بالطائرات والمدفعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الاحتلال يقصف بالطائرات والمدفعية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.