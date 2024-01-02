شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المستندات المطلوبة لترخيص المدافن الصحية الآمنة للمخلفات غير الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة التزام مصر بكافة الاتفاقيات الدولية التى تحكم عملية الاستخدام أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمخلفات الخطرة الثابتة العضوية وغير العضوية، ووضعت وزارة البيئة خطة وطنية للحد من الإنتاج لهذه المخلفات أو استخدامها، كما حددت الوزارة، عبر الموقع الالكترونى المخصص، للتسجيل بالعمل ضمن منظومة المخلفات، عدد من الخطوات للحصول على ترخيص المدافن الصحية الآمنة للمخلفات غيرالخطرة.

خلال هذا التقرير نرصد أهم الاشتراطات والمستندات المطلوبة، التى يجب توافرها وتقديمها من خلال طلب إلكترونى وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة.

من هذه الاشتراطات أنه يجب أن تكون المنشأة مسجلة بالنظام، كما لابد من وجود قائمة بالمعدات الموجودة بالمدفن، وأيضا ضرورة تحديد أنواع المخلفات التى يتم دفنها، ووضع الخطة التشغيلية.

ومن المستدات المطلوبة أيضا السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وموافقة تقييم الأثر البيئى، وبيان بالموارد البشرية والهيكل التنظيمى، إضافة لبيان بأماكن المواقف وورش الصيانة.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد اتفاقية بازل فى عام 1989، ثم دخلت حيز التنفيذ خلال مايو 1992، وتم التفاوض بشأنها تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.